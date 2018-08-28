別擔心！豪雨健保卡遺失毀損 可例外就醫免費換發

衛福部健保署宣布，豪雨災損民眾若遺失健保卡，可獲免費換發一張新卡。（記者林惠琴攝）

2018-08-28 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕上週豪雨造成不少中南部民眾損失慘重，衛福部健保署表示，已請特約醫療院所對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，依「例外就醫」給予受理就醫；若因豪雨健保卡毀損致不堪使用者，可獲免費換發一張新卡。另遺失藥品或慢性病處方箋也可重新開立。

健保署表示，對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，醫療院所可於名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，患者就可以健保身分就醫。

另若民眾確定因豪雨健保卡毀損致不堪使用，可申請免費換發新卡，僅需填妥「請領健保卡申請表」，並註明「0823熱帶低氣壓水災受災戶」，就近到當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所及健保署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，洽詢健保免付費專線0800-030-598。

至於民眾遺失藥品或慢性病處方箋，可先回原院所重新開立處方，若原院所因水災無法提供醫療服務，則可持健保卡至其他院所就診，院所可於「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢病患用藥紀錄，依病患實際情形，重新開立處方，重複處方情形不另要求民眾自費。