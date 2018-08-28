玉闕朝仁宮普度 供品霸氣破千桌

台中市玉闕朝仁宮今日舉辦慶讚中元普度法會「廟普」，供品達上千桌（記者蘇金鳳攝）

2018-08-28 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市玉闕朝仁宮今天舉辦慶讚中元普度法會「廟普」，搭設祭壇，擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等祭品1033桌，要招待「好兄弟」，總幹事林清松說，今年普桌多達千桌，創下新高，沒有領回的代辦普桌供品，將比照往年轉贈烏日區各里長再發放給中低收入戶，部分捐給慈善機構。

玉闕朝仁宮今晚舉辦慶讚中元普度法會「廟普」，擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等祭品1033桌，晚上6點由玉闕朝仁宮董事長林宏昭與全體董監事、市府秘書長黃景茂、烏日區長林峰輝及地方民代等人，在法師頌經禮懺揭開普度法會活動序幕。

今天上午宮內已備好鮮花果品財帛，由董監事會與志工焚香向主神武財神、天上聖母稟告普度法會圓滿，虔心祈祝眾神庇佑，風調雨順國泰民安，經頌經禮懺持咒賑濟孤魂等科儀。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，今年接受信眾委託代辦普桌及其他信眾自備的共1033桌，創下中元普桌新高，在下午兩點開始受理現場民眾供普擺設供品，信眾手中提著大小包的各類供品秩序井然擺放。

普度法會在晚間6時開始，在法師引領下頌經禮懺，參與信眾手持清香，在廟方工作人員引導下，依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝、地基主爐及孤魂爐參拜，普施「好兄弟」，晚間8點多功德圓滿，場面隆重殊勝。

普度法會結束後，動員上百名志工，分工合作，預計在90分鐘內將普度供品打包及環境打掃完成。沒有領回的代辦普桌供品，將比照往年轉贈烏日區各里長，再轉發放給該里中低收入戶，部分捐給慈善機構。