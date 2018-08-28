樹倒通報減少 中市府：高空修剪車通過豪大雨壓力測試

2018-08-28 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府加強行道樹維護及救災效能，去年購置高空修剪車，並成立專責修剪工班。市府建設局今天說，過去豪大雨期間1999及災害應變中心平均通報近百件樹木倒塌案，這次僅通報21件，不但通過豪大雨壓力測試，也發揮行道樹防災修剪效能。

中市不含公園綠地園道，行道樹約13萬2700多株，近年來行道樹修剪量為102年5900株、103年1萬5300株、104年1萬9600株，已呈現逐年遞增現象，顯示行道樹修剪需求相當迫切，因此購置高空修剪車提高災修效能。

建設局長黃玉霖表示，動用市長二備金購置11台高空修剪車，其中8台配置移撥給大雅、潭子、神岡、石岡、大肚、龍井、大里及太平區公所，解決地方行道樹高空修剪問題，並提升公園綠地行道樹搶救災效能。

黃玉霖說，截至7月底已完成9千多棵行道樹減災預防整備，在日前豪雨侵襲中南部前，已預先作好減災預防措施，防患未然。

為增加高空修剪技能，建設局每年不定期舉辦「景觀樹木修剪認證考試」，並要求公所工班同仁及承攬廠商都要取得修剪證照，且行道樹防災修剪標準都需依據「台中市政府建設局行道樹修剪標準作業規範」辦理，落實修剪位置、修剪操作、修剪強度等事項，減少樹體傷口產生，調整樹形健康。