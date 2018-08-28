台灣設計展「食尚選物店」 吃得到台中味

視覺設計師陳永基（右）及春水堂總管理處協理劉彥伶進行食尚選物店大師分享。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-28 16:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「2018台灣設計展」即日起到9月16日，在台中文創園區舉行，今邀請知名視覺設計師陳永基及春水堂總管理處協理劉彥伶進行食尚選物店大師分享，介紹台中美食與特色產品，讓民眾瞭解台中的文化歷程及文化特色，食尚選物店中也展售台中嚴選商品，讓參觀者吃得到台中味。

台灣設計展台中館的主視覺由陳永基操刀設計，他以圓點代表台中發源的珍珠奶茶、人字造型代表東海路思義教堂與台中公園湖心亭、圓形代表台中經典太陽餅、不規則圖形代表台中的多元包容性、#字代表台中共好連結、二條流水象徵台中的柳川綠川，以符號元素象徵台中這個不設限的城市。

至於春水堂融合世界歷史的飲茶觀，發明泡沫紅茶與融入地方小吃「粉圓」，創造當代國飲珍珠奶茶，近年更成為揚名國際的台灣小吃之一，成為台中軟實力進軍國際的代表。

展場中另設有食尚選物店展售台中特色餐食，包括林金生香麻薏糕餅、羅氏秋水茶、丰丹的糕餅、春水堂珍珠奶茶、世界冠軍麵包、東泉辣椒醬、太陽堂老店太陽餅等。

其中「羅氏秋水茶」是台中最具代表性的古早飲料，藏著70年不變的好味道；此外，台中人傳統早餐吃炒麵配豬血湯，其中炒麵特愛添加中部獨有的「東泉辣椒醬」，也在現場展售，讓人看展覽又能吃到台中嚴選文創商品及特色餐飲。

主辦單位加佳國際行銷總監吳鈞偉指出，展期間凡到「台中SPIRIT館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」3大主題館及「食尚選物店」4個地點打卡按讚，即送台中館主題紋身貼紙及摸彩券，有機會抽中電動機車、台中嚴選文創商品與台中特色糕餅等豐富好禮。

「食尚選物店」每日更加碼提供活動限定L夾或徽章，贈送給前100名消費民眾，歡迎全國民眾到台灣設計展及食尚選物店走走。