台南市藝術進區將開跑 15團隊巡迴全市

台南市藝術進區活動將於9月1日開跑。（記者劉婉君攝）

2018-08-28 15:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市相當受到民眾喜愛的「藝術進區」活動，將於9月1日開跑，長達2個半月的周末期間，將有15個國內知名表演團隊巡迴台南市各行政區演出。

今年的「藝術進區」將進行19場戶外大型演出及11場推廣性演出，節目種類包括傳統與現代各類型演出，有音樂、戲劇、舞蹈及說唱與傳統戲曲，並首度加入馬戲團類型的演出。

9月1日晚上7時30分開幕演出，將由國內外知名的「FOCA福爾摩沙馬戲團」在六甲區六甲國中表演「土地的歌」，透過馬戲，演繹台灣風情，見證台灣的美麗與哀愁。

今年活動以「相揪來看戲」為主題，除了善化、新市、安定、佳里、新化、永康、北區及安平等8區為獨立場外，另整合22區，以每2區合作型式辦理11場戶外演出，包含六甲、東山、楠西、關廟、白河、將軍、山上、麻豆、西港、學甲、玉井，還有11場校園或社區推廣互動演出，包含龍崎、七股、左鎮、南化、大內、官田、柳營、後壁、下營、鹽水、北門，藉由跨區合作將有限資源發揮最大效益。

另外還結合六甲、楠西、將軍、山上、安定、麻豆、北區、新市、西港、新化與佳里等11區公所，配合地方特色推出「藝文小旅行」升級版，演出活動當日讓民眾除了走出戶外看表演，也能探訪各區的文化特色，讓藝術真正深耕各區。