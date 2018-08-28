空污季將到 環署祭搭大眾運輸送儲值金

為因應空污季，環保署祭搭大眾運輸送儲值金。（圖由環保署提供）

2018-08-28 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣每年秋冬進入空污季，移動污染源目前也是政府管制重點，環保署今針對較沒有搭乘大眾運輸工具習慣的中南部民眾，端出點數優惠方案，自下月起至年底，只要集滿4點就能換得悠遊卡儲值金1元，希望鼓勵民眾踴躍搭乘運輸。

環保署推「綠色運輸空氣好，千萬點數大放送」，與交通部及點鑽整合行銷公司宣布，將透過6種方式包括「未曾搭乘者，每搭乘1次送2點」、「不常搭乘者，達指定次數送10點」、「搭乘次數最多排名前3000名者送200點」、「中南部民眾搭乘送40點」、「看影片送10點」、「填問卷送4點」等鼓勵民眾參與。

環保署長李應元說，移動污染源管制不能只靠單方面進行車輛管理，而是應該統籌「車」、「油」、「路」3個面向系統化管理，在車輛方面，透過訂定排放標準以及適度提升排放標準，以重型客貨車柴油新車車型測試標準為例，PM標準方面，2期以前與2019年將實施的6期標準已加嚴70倍；而NOx部分，2期與6期相比已加嚴60倍。

至於在油方面，李應元說，我國車用汽柴油硫含量從1989年到現在已經大幅降低，而路的概念就是推廣民眾多利用便捷綠色運輸網絡，減少交通造成之空氣污染，因此他邀請所有民眾一起響應「綠運集點集好氣、臺灣努力好空氣」，為台灣好空氣盡一份心力。