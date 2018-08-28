為東石獨老重建家園 華山基金會招募義工

嘉義市廚師職業工會9月5日贊助食材，讓華山基金會順利舉辦「中秋亮起來老人才藝秀暨愛心餐會」。（記者王善嬿攝）

2018-08-28 15:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣東石鄉多個村落受「823豪雨」肆虐，積水近日才逐漸消退，華山基金會服務的72位獨居長輩，雖其中9成安置在收容所，但災後因重建家園缺乏物資，華山基金會透過網路募集物資，2天就達成目標，另招募送物資義工，現在也已有20人響應，待積水消退，義工隊將送物資進災區。

華山基金會嘉義區縣站長楊光鈺表示，水災造成長輩家中物資毀損嚴重，因此發起愛心物資人力招募活動，其中物資部分才在網路張貼訊息2天，就已全數募到，人力還持續招募中，目前有20人響應，可洽（05）2831003。

此外，華山基金會9月5日替嘉義地區240名弱勢獨老舉辦中秋團圓餐會，席開30桌，嘉義市廚師職業工會第3年捐助食材，活動當天現場烹調，藉此拋磚引玉，呼籲各界響應認助、關懷獨老。

市廚師職業工會理事長許坤生表示，30桌的團圓餐會需約12萬元的食材，一發布消息，約900會員熱烈認捐，其中理事許庭瑋此次水災成了受災戶，還熱心捐魚、豬腳等食材；廚師也是頭港里長的高永諒說，家有長輩、未來自己也會變老，因此藉由中秋節活動，聊表心意。