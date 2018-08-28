烏日大橋下河床長滿林木 鄉親促清除

烏日大橋下的河床長滿林木及野草。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-28 15:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南部淹水嚴重，烏日大橋及中彰快速道路之間的河床，有民眾發現竟有一整片的林木及野草，住戶擔心會影響水流，一旦降下如南部一樣的急降雨，這些林木及野草有可能會影響洪水的水流，讓洪水漫過堤防，希望政府能儘快清理。

水利署第三河川局局長楊人傑表示，會派員前往了解，水利署在汛期前都會清理河川的淤泥及垃圾，而河床上的野草，因為是溪流非區域排水，通常不會影響水流，而野生的林木因為是自然生態的一環，與生態融為一體，通常對水流的影響較不大，像筏子溪河床也有一些林木，但還是會前往勘查，若有阻礙水流的部份，就會清理，但水利署比較擔心的是，有民眾貪圖方便，將家中的廢棄家具往河床丟，破壞環境生態，也會阻礙水流，將邀請民眾擔任志工，一同淨溪。

南部淹水嚴重，讓其他縣市民眾擔心，一旦西南氣流北移，也可能會帶來豪大雨。

有烏日地區民眾反映，烏日大橋橋下，在大里溪與旱溪交接處，河床上上長滿了許多林木及野草，尤其是林木長得相當茂密，如同一座森林。

住戶表示，由於該處的上游為旱溪，水利署已整治過，而此處尚未整治，因此河床相當雜亂，有雜草、垃圾，還有一片林木。

住戶指出，林木的長成並非民眾或者公部門所種，而是自然長成，但長在河床，一旦溪水暴漲，恐影響水流，雖有烏日河堤做為屏障，但若是急降雨，洪水無法宣洩，有可能會漫過堤防，造成水患，希望水利署三河局能比照上游，在天氣好時，趕快清理，保護沿岸住戶安全。

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