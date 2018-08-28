暴雨水患全台503校受創 災損逾2億

2018-08-28 15:03

〔記者林曉雲／台北報導〕豪雨炸中南部頻傳災情，教育部校安中心統計，受災校數已達503校，以台南市158校較多，高雄市134校，雲林縣也有81校，災損金額初估2億3897萬餘元， 以嘉義縣災損1億745萬餘元較多，高雄市災損4474萬餘元，台南市災損3498萬餘元，其中，嘉義縣立大同國小災損金額達1003萬餘元，中華醫事科技大學950萬餘元，嘉義縣立朴子國中865萬餘元。

有關於嘉義縣龍崗國小及過溝國中，以及真理大學麻豆校區的積水未退，是否影響開學？教育部表示，龍崗國小及過溝國中平均水深30公分，目前正持續抽排水，預判應可讓學生如期到校開學；真理大學麻豆校區積水區包括體育館、游泳池、運動場及行政大樓，平均水深約2到3公尺，今日以14部抽水機持續抽水，預判9月1日前可完成積水清除，學校亦可正常開學。

教育部表示，將持續督責各教育行政單位、學校及館所，落實災後復原整備工作，並依所發布「登革熱疫情校園防治措施」，請學校落實校園病媒蚊孳生源清除，疫情監測及通報機制，並加強衛生教育宣導，視需要成立應變小組及研訂應變計畫，並建立抽查機制。

今天高雄市全市停課，屏東縣春日鄉個別停課， 個別停課學校則包括屏東縣立新園國中，真理大學麻豆校區、嘉義縣過溝國中、嘉義縣龍崗國小、台南市私立活水幼兒園、台南市私立福祺幼兒園。