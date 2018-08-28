基隆「社福卡」陪伴卡 9月起自動展期

2018-08-28 14:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕為鼓勵身心障礙者及家屬走出戶外，基隆市社會處今日宣布，「社福卡」關懷陪伴卡，自今年9月1日起，不必辦理展期，要讓基隆成為一個友善有溫度的幸福城市。

社會處表示，市府自95年起推行「社福卡」，依老人、身心障礙者及其陪伴家屬身份不同，製作敬老卡、關懷卡及陪伴卡共三種卡。只要攜帶一張社福卡，即可免費（部分補助或半價）搭乘市公車、火車及捷運等交通載具，鼓勵長輩及身心障礙朋友運用大眾運輸，走出戶外活動，積極社會參與並促進世代融合。

去年9月1日起，市府率先進行社福卡三大貼心服務創新，包括臨櫃發卡，攜帶相關證件，不用10分鐘，現場即可製卡領取；民眾持敬老卡及關懷卡，可到四大超商辦理展期；全新改版以活潑線條色彩，呈現城市活力新氣息。

社會處今年更進一步增加便民措施，關懷陪伴卡的免展期便民創新，免除身障陪伴者的不便。目前全市身心障礙人口計2萬1107人，占全市人口5.7%，高於全國平均；截至今年8月，已發行3萬2435張關懷卡、1萬1929張關懷陪伴卡。

社會處長吳挺鋒指出，希望讓身心障礙者家屬在陪伴搭車過程中，減少奔波。自今年9月1日起，所製作的關懷陪伴卡，不必辦理展期；另外，在9月1日之前辦理的陪伴卡，持卡人需回各區公所過卡後，日後就可免除像過往每年須至區公所展期的困擾，市民享受更便利服務，社會參與及公車使用更普及。