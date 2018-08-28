簽證漲價引眾怒 旅行公會全聯會揚言抵制赴泰旅遊

泰國簽證費用10月將調漲470元，引發國人反彈，旅行商業同業公會全聯會今要求外交單位介入，否則不排除抵制赴泰旅遊。（記者黃耀徵攝）

2018-08-28 14:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕政府拚新南向政策，自2016年8月1日起，單方面給予泰國免簽證優惠，但國人赴泰國旅遊仍需辦理簽證，2年後，泰方不只沒互惠跟進免簽，竟宣布10月起泰簽費用還將調漲470元，消息一出引起國人反彈，旅遊業者擔心將影響國人赴泰旅遊意願。旅行商業同業公會全聯會今嗆聲，要求外交單位介入，否則不排除抵制赴泰旅遊。

旅遊粉絲專頁嗆不再發任何泰機票促銷訊息

超過2萬人追蹤的旅遊粉絲專頁「 愛出國iFLY」今也表示，不再發任何關於泰國機票促銷訊息，並將先前發布的泰國旅遊文章也一併刪除。

泰國辦事處昨通知各大旅行社，自10月起團體簽證費將強制由各旅行社交由外包公司受理，費用將從現行的1500元再加收470元；個人申請方面，若到泰國辦事處親自申請只要1200元，10月起將限縮在50個名額，否則就要自行前往私人受理簽證案件公司辦理，一樣是每人加收470元。

旅行公會全聯會今發出聲明嚴正表示，泰國此舉已造成旅行業者反彈和消費者的不滿，基於南向政策應對等互惠原則，呼籲外交單位介入協助，且不排除抵制赴泰旅遊。

超過2萬人追蹤的旅遊粉絲專頁「 愛出國iFLY」更發起抵制泰國行動，表示從今天起不再發任何關於泰國機票促銷訊息，並刪除先前發佈的水燈節、潑水節、泰亞航清邁首航等文章。

貼文指出，泰國是東盟十國簽證政策對台灣最不友善的國家。先前就曾有在清邁辦落地簽被索賄、在廊曼機場辦落地簽被以照片規格不符現場花錢重拍、更不用說在台灣透過旅行社送件也常發生因為照片被退件的案例；泰國既然如此高貴，我們也不需要熱臉貼冷屁股，有100多個免簽國，把昂貴的泰簽費用花在免簽國，也是一種善意的反饋，「 泰國，掰掰！」