研究螢光銅奈米團簇合成 豐南國中全國科展奪第三

2018-08-28 13:53

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐南國中近年致力推動科學教育，是科展常勝軍，由教師高靜儀及洪專富指導學生林資慧、謝長志、王豐逸，螢光銅奈米團簇的合成及其性質之研究獲得台中市中小學科展化學科第一名，代表台中市參加全國賽獲得第三名，師生與有榮焉。

高靜儀表示，此次獲獎當我們「銅」在一起－螢光銅奈米團簇的合成及其性質之研究，是在實驗室自行合成奈米等級的螢光銅奈米團簇，以自行設計的簡易螢光光譜儀分析，發現銅奈米團簇在粒徑大時，發出紅色螢光，在粒徑小時，發出藍色螢光。且發現螢光銅奈米團簇在鐵及銅離子等重金屬溶液的環境，螢光強度會降低，因此，螢光銅奈米團簇未來在檢測重金屬及作為金屬奈米螢光材料的潛能。

豐南國中校長林伯儀指出，科展是科學教育中很重要的一環，可以訓練學生將課本上所學的知識，運用在實驗上，科學研究社由優秀自然、數學領域教師帶領學生進行科展研究，從剛開始的尋找題目、設計實驗、思考如何解決問題及實驗上遇到的困境，最後再運用word、excel統整所有的資料，撰寫一篇完整的科學報告，也訓練學生上台報告，提升他們表達的能力，而這些思考判斷、邏輯推理能力，以及面對人群可以有自信地表達、展現自我，學到更多生活化的科學。