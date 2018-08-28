第二波花博特約商店優惠 9/1開跑

花博特約商店大集合，宣布第二波優惠開跑。（記者張菁雅攝）

2018-08-28 13:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日開幕，已有2800家業者加入花博特約商店行列，涵蓋食衣住行各領域，繼日前首波優惠上路後，第二波優惠將於 9月1日開跑，包括麥當勞特選那堤買一送一、Mr.38整桌套餐9折等，兩波下來累計約1500家特約商店開放優惠。

市府局今日與花博特約商店共同宣布優惠開跑，副秘書長李賢義表示，持花博卡或花博票券至特約商店消費就可享優惠，期盼透過花博提升台中在地商家的國際能見度，並帶動城市觀光。

經發局長呂曜志表示，台北花博特約商店不到500家，台中花博特約商店已達2800家，且有許多連鎖品牌加入，民眾逛完花博，還可暢遊台中、品嘗美食。

花博特約商店優惠包括台中金典酒店平日精緻客房 5折、餐飲9折；梨山賓館平日住宿75折，再送2張福壽山農場門票；以及新天地旗艦店自助百匯平日85折、林酒店憑票根平日入住贈花系特調飲品、日光溫泉憑花博卡來店打卡即贈茶禮盒等。

另外，品心港式飲茶、鼎王麻辣鍋、無老鍋、3點1刻故事館、清新溫泉飯店、全國大飯店、越捷航空、霧峰林家宮保第園區、新社莊園等特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。鼎王麻辣鍋表示，9月起逐漸進入火鍋旺季，在花博優惠帶動下，預計業績可成長2成以上。

市府也預告11月將推出集點抽大獎的活動，只要以花博門票憑證或花博卡，上花博官網連結活動網頁登入取得QR code，於花博特約商店消費時出示QR code，讓店家掃描就能集點，同一店家每天可得1點，10點就能參加抽獎，有機會抽到汽車、越南台灣來回機票、平板電腦及手機等獎品。