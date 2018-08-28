擱淺5天了 高雄港外7船仍待拖救

2018-08-28 13:50

〔記者陳宜加／台北報導〕823暴雨侵襲南台灣，更因瞬間強陣風，高雄港外同時有7艘船舶擱淺，為近年最多的案例。交通部航港局與台灣港務公司分工，持續拖救並防止油污外洩，但連日海象惡劣，經過5天，7艘船仍未上岸，且仍有12名船員待救。

航港局表示，823當天受低氣壓強風吹襲影響，高雄港區附近連續傳出「太倉湖」、「安利699號」、「昌龍68」、「飛龍68」、「順泓」、「錦華輪」、「無限2號」等7艘船舶擱淺。其中，無限、安利共計24名船員已安全救援上岸。

台灣港務公司所屬高雄港務分公司負責其中5艘船舶拖救作業，優先針對飛龍輪，但因海象不佳、風浪過大，連續4天拖救多達5、6次全告失敗，加上西南氣流再度挾帶強風豪雨，拖救艱難。順泓、昌龍則卡在礁岩間，動彈不得。

港務公司港務處長孫暐炫表示，飛龍輪研判機艙、貨艙已進水，導致船體重量加重，兩艘救難船仍拖不動，將待海象好轉，先抽掉海水再拖救；安利輪今天稍微漂流向岸邊，可能尚有浮力，目前改列為優先拖救對象，待風雨漸歇進行。

至於太倉湖因擱淺於旗津海水浴場離岸堤，與順泓、昌龍狀況相同，須待海象平穩後，高潮位時前往拖救。孫暐炫指出，目前全力防止油污外洩，已陸續展開抽油作業，但攔油索因風浪過大而尚未加掛，每日均派員監控，海面尚無油污。

航港局則負責拖救錦華輪、無限2號等2艘，分別擱淺於高雄永安港南側、台南二仁溪口。航港局表示，無限2號船舶殘油已抽除完畢，錦華輪仍存有重油90噸、輕柴油35噸，為避免因船舶破裂而產生漏油污染，已展開抽油作業。

航港局南航中心也說，錦華輪第三、四、五艙與機艙均已進水，但船上仍有12名船員待救，目前安全無虞，待風浪漸歇，國搜中心出動直升機吊掛上岸。

孫暐炫分析，由於當天瞬間強陣風吹襲，船舶雖欲撤離，仍趕不及風浪變化，未來將提前提醒船舶預防性撤離，以免意外。航港局表示，一次擱淺7艘船舶為近年最多，去年已要求海事單位增加救難船與設備，方能因應拖救、抽油需求。

孫暐炫也說，若是颱風來襲並達7級風，港口將管制進出，另雨勢若已影響能見度不足1000公尺、或浪高超過3公尺越浪，也將暫停進出港。不過，目前已改為5級風以上便每30分鐘預告，要求停泊於港內的船隻移至碼頭或出港避風。