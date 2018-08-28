民調止跌回升 丁守中：目前落後柯文哲3、4％

2018-08-28 13:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中坦言，過去民調高、他們說是參考而已，但現在做民調因為都問不到年輕人，加權計算後就發現輸給柯，所以還是要繼續在年輕人方面繼續努力，用年輕人比較喜歡方式。

國民黨台北市長參選人丁守中今天接受廣播節目專訪，節目主持人黃光芹指出，現在很多民調都顯示台北市長柯文哲的民調仍然是一枝獨秀，丁受訪表示，根據內部民調，目前落後3、4％，較之前落後5％差距縮小，也回到誤差範圍內。

而日前丁守中自爆他與中國共產主義青年團熟識，他說自己在1994年任職國民黨青工會，積極推動兩岸青年交流，當時就有跟共青團成員交流，現在這些人都已經是檯面上人物。

黃光芹追問那是否與現在共青團有往來，丁回說還是有常常與對方有聯繫。丁補充，難道我們要跟全球軍事第3、經濟第2的中國打仗嗎，反問現在中央政府硬碰硬政策有效嗎？對於是否擔心挺共會在選舉發酵，丁說，「有甚麼好怕的？」

丁守中也在節目上提到，現在台灣年輕人低薪窮忙，許多人都選擇到國外工作，但認為柯文哲雖然獲得年輕人支持，卻沒有在經濟發展上回應年輕人。丁守中進一步說明，雖然整體經濟與中央有關，但台北市作為台灣的火車頭，同樣也可著力，舉例馬郝市府時每年可以發出600張建照，如今柯市府只有250 、260張，最大原因是就是柯文哲不用心。

丁守中再說，柯文哲口口聲聲說自己是改變成真，但連自家對面的東門市場都持續敗壞，試想如果規劃成大型商業中心，可以帶動多少就業機會。而大巨蛋如今也在繼續施工，過去莫名其妙打壓，如今也莫名其妙放水。

而當被問到民進黨台北市長參選人姚文智是否有這麼邊緣，丁守中分析，過去民進黨選北市支持度再低都有30%，認為現在可能因為中央政府執政不力再降低，但認為許多民調都是想操作「棄姚保柯」，認為姚沒有這麼低。但他說，柯跟丁的選票流向不是藍營要操作的，而是要爭取泛藍大團結。

黃光芹追問，之前大家都認為泛藍選戰氣勢打不起來，丁守中說，許多網友、柯粉都會攻擊柯文哲的對手，但當他們發現丁守中沒有攻擊點時，就開始攻擊「佛系參選」。他坦言，之前為了顧及基層，新聞曝光度減少，但現在已經努力急起直追。

另外，丁守中談到高雄市長參選人韓國瑜，表示韓的選舉打法很特殊，但也有他的個性一致，讓他可以在高雄非常接地氣。他也表示，在高雄打統獨議題沒有台大意義，認為韓選擇專攻經濟牌非常有效，強調是派了最好的人去打高雄。