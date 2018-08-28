新竹生活節國際日 共有29國文化市集

市府今天舉辦記者會，由墨西哥舞團帶來精彩開場表演，並展現異國熱情特色服飾。（記者王駿杰攝）

2018-08-28 13:29

〔記者王駿杰／竹市報導〕每年廣受好評的「新竹生活節」將於本週末在關新公園熱鬧展開，今年率先登場的是「國際日」，將邀集外籍人士帶來當地傳統表演、手工藝及美食，現場共有29個國家，超過38個攤位，歡迎民眾來體驗國際美食與精彩藝文饗宴。

文化局藝文推廣科長蔡雅如指出，今年國際日異國文化市集延續「美食奧運」的精神，跨越5大洲邀請印度、尼泊爾、墨西哥、俄羅斯、哥倫比亞、美國、甘比亞、委內瑞拉、希臘、土耳其、泰國、加拿大、香港、法國、紐西蘭、斯洛伐克、澳洲、法國、宏都拉斯、巴西、越南、南非、薩爾瓦多、日本、馬來西亞、西班牙、英國等29個國家，超過38個攤位參與，帶來當地傳統食物、藝術品、手作及創意料理等特色商品。

另外，「國際日」現場更邀請美國、巴西、印度、吉里巴斯、俄羅斯、墨西哥、義大利等國家的舞團及樂團，帶來異國傳統舞蹈與音樂饗宴。

市府今天舉辦記者會，由墨西哥舞團帶來精彩開場表演，並展現異國熱情特色服飾，而土耳其、俄羅斯、宏都拉斯、越南、聖文森也擺攤展示傳統美食、清涼飲品、手作藝品，現場溫馨熱鬧，充滿異國氛圍。

土耳其、俄羅斯、宏都拉斯、越南、聖文森也擺攤展示傳統美食、清涼飲品、手作藝品。（記者王駿杰攝）