彩繪大師感恩家扶扶助 巨幅畫作表謝意

2018-08-28 13:12

〔記者王涵平／台南報導〕「助學圓夢‧感恩有您」北台南家扶中心今頒發助學金，讓千餘學子安心向學，曾獲家扶扶助的3D立體互動大師曾進成彩繪「感恩」表達謝意，與學子分享堅持理想、不放棄的精神。

北台南家扶中心總計頒發399位高中職大專生664萬元助學金，9月將再頒發國中小學生643名約105萬元的獎助學金。

家住北門的家扶自立青年曾進成，目前為3D彩繪大師，分享7歲喪父後，1家9口全靠母親工作及舉債維生，幸有家扶協助，也從寫信給認養人的過程中，引發「感恩」的小樹苗，自小就喜歡畫畫，高中即半工半讀當寺廟畫師繳學費，創作過程中花光所有積蓄，依然無法放棄對繪畫創作的熱情，雖曾遇到瓶頸，停滯不前，但也苦思「做別人不想做的、不會做的、不曾做的」才能找出活路，畫作包括布袋好美里的「綺麗海洋」、雲林四湖的「中國神話」，甚且遠至中國湖南的「羅文塗鴉藝術村」，畫作都很受歡迎。

曾進成提到近期畫作「感恩」，畫作中的花布及豬仔是十分珍貴的禮物，早期農村生活困苦，家家戶戶總會養幾隻豬吃餿菜，但豬仔出生賣個好價錢就是學費的來源。勉勵同學要有孝心並以感恩、負責、堅持、熱情的態度努力向學，同時期待將自己所學傳承，將針對家扶對藝術有興趣的學子給予指導。

今年剛自研究所畢業的學子葉建亨則分享如何運用教育部的學海惜珠計畫及家扶的菁英培植方案，取得到美國阿拉巴馬州大學當交換學生的夢想，並以「你不需要很厲害才能開始，但你需要開始才會很厲害！」與現場學子共勉。