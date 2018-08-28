台版「千秋王子」甄選失利 告傳藝中心求償百元敗訴

台版「千秋王子」溫以仁不滿甄選失利，向傳藝中心求償，但遭台北高等行政法院駁回。（資料照，記者黃欣柏攝）

2018-08-28 13:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕知名指揮家溫以仁2009年在國立傳統藝術總處籌備處（現為國立傳統藝術中心）的專任指揮甄選中落馬，他認為雙方有「特殊信賴關係」，未錄取是因甄選委員受其他因素影響，因而提告確認公告違法，並要求傳藝中心給付報名費用100元，但台北高等行政法院認定雙方並非「特殊信賴關係」且本案請求權時效已消滅，判溫敗訴，可上訴。

外型亮眼的溫以仁，曾被譽為台版「交響情人夢」的「千秋王子」，曾任台灣國家國樂團首席客座指揮。2009年2月間他報名參與傳藝籌備處的專任指揮甄選，但最後未被錄取，事後憤而提起行政訴訟。

溫以仁提告主張，他與傳藝籌備處間具有「特殊信賴關係」，只要依照甄選簡章要求的資料，在截止日前完成報名，並經對方受理許可，即已形成此關係，沒想到他最後竟未錄取，對方的作法顯然已破壞關係，且嚴重違反誠信原則，因此請求法院確認甄選公告違法，並要求傳藝中心給付他100元。

溫以仁並強調，他未錄取一事，並非甄選委員基於專業、獨立判斷之結果，而是時任傳藝籌備處主任柯基良「偽造」指揮甄選會議紀錄、甄選委員會劉姓女團員擅自洩漏個資隱私給媒體、陳姓團員到處投書黑函等因素造成，傳藝中心自應負締約過失責任。

不過北高行判決認為，溫以仁參加甄選複選及面試後，仍須等甄選小組綜合審酌，當時雙方還未達到「得以訂立契約」的階段，缺乏雙方契約必能成立的客觀基礎，顯然與民法中所指的「特殊信賴關係」有別。

此外判決也認為，溫要求對方給付100元部分，已經過了2年請求權時效；至於溫指控劉姓女團員、陳姓團員部分，也未獲合議庭採認，據此判溫敗訴，仍可上訴。