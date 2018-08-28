女騎士過彎失控撞護欄 整個人飛出墜落地面

女騎士連車撞上護欄，女騎士則因速度太快整個人飛出護欄外。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-08-28 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕騎車真的要小心！有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段行車紀錄器畫面，一名女騎士在北市至善路要左轉福林路時，疑似因為車速過快轉彎不及，加上略微打滑，直接往路邊護欄撞上，而女騎士則是直接飛出護欄，許多網友看到影片也紛紛表示「騎車真的別貪快」。

影片中顯示，該名女騎士前一位騎士以高速過彎，但是女騎士要過彎時疑似彎不過去，緊急煞車後機車略微打滑，隨後撞上護欄，女騎士則因為速度太快，飛出護欄外。由於女騎士轉彎處與護欄外道路有高低落差，女騎士飛出護欄後墜落護欄外道路，原PO表示，女騎士在他過去關切時還有意識，希望下次記取教訓，不要犯一樣的錯。

許多網友看到衝撞瞬間時也留言：「下面還滿深的，希望沒事～」、「嚇到吃手手。過彎時真的不要騎快。」、「壓車壓不過？」、「根本沒轉直接撞上去阿...沒死算命大。」、「他在最後發現彎不過去，急煞了一下」、「看起來撞到前輪胎有打滑一下~希望人沒事。」

女騎士要過彎時疑似彎不過去，緊急煞車後機車略微打滑，隨後撞上護欄。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

女騎士轉彎處與護欄外道路有高低落差。（圖擷取自Google街景）