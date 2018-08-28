貨運量排名全球前10 華航新闢美國哥倫布市貨運航點

2018-08-28 11:58

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天宣布，開闢美國哥倫布市貨運定期包機航點，採747全貨機飛航，現行每週飛航3班。哥倫布市也成為為華航第11個美國貨機航點，搭配芝加哥、西雅圖、安克拉治等城市串飛，提升航網營運彈性，貨運飛航版圖擴張再下一城。

哥倫布市瑞肯巴克機場位於美國俄亥俄州，是美東地區具潛力的轉運站，經濟規模已漸成型，根據統計，去年瑞肯巴克機場進出口貨量較前年大幅成長7成、全年總貨機架次也增約2成，預期未來發展前景樂觀。

華航表示，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，去年國際航空貨運重量，華航承運約146.2萬噸，較前年成長10.3％，排名全球第7；載貨量達5741百萬延噸公里，較前一年成長8.9％，排名前十大，居領先地位。

華航指出，持續開發東南亞潛力市場，5月起增班台北往返河內，並擴大胡志明市航班運能，加上亞洲、美洲地區包機業務挹注，今年前7個月貨運營收261.83億元，較去年同期增約16％，占集團總營收約27％。

IATA預估今年全球航空貨運成長量約4.5％，國際貨幣基金（IMF）預測今年全球經濟成長率為3.9％，尤以電子行動裝置創新升級效應、機械、半導體資本設備、電商郵運等需求發酵。華航掌握貨運脈動與貨源商機，藉由777與A350客機腹艙搭配貨機機隊運能，深耕區域市場，並優化歐美與亞洲間緊密運輸，加強與聯航與國際性大型貨運代理商合作提供航空貨運服務。

華航機隊現有88架客貨機營運，其中18架為波音747-400F全貨機，營運貨運航點共93個，包含盧森堡、布拉格、杜拜、安格拉治、芝加哥、達拉斯、邁阿密、西雅圖、休士頓、亞特蘭大、哥倫布市等11個純貨機航點，每週貨機航班數達93班，貨運航線密布全球。

華航也說，2012年加入天合聯盟貨運（SkyTeam Cargo），是台灣唯一加入國際航空貨運聯盟的航空公司，配合聯盟策略發展快遞貨物聯運平台，提升轉運效率與開發快遞貨源。華航去年並獲頒貨運權威雜誌《Air Cargo World》「全球航空貨運卓越服務獎」（Air Cargo Excellence Awards），貨運服務備受肯定。