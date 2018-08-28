喜憨兒需瑜珈球訓練身體 鍋貼店老闆樂捐

服務喜憨兒的樂憨之家收到鍋貼店老闆胡育志捐助一批瑜珈球。（圖由傅建峰里長提供）

2018-08-28 11:53

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市安平區建平里活動中心擔任皮拉提斯瑜珈老師的王芊雅指導樂扶基金會附設樂憨之家喜憨兒瑜珈2個月後，因需要一批瑜珈球來調整喜憨兒身體背部與各關節，位於西門路上經營四海遊龍鍋貼的胡育志得知即捐一批瑜珈球給基金會，讓喜憨兒練習。

王芊雅發現覺基金會收容的喜憨兒因本身身心障礙問題，不會注重自己身體狀況，尤其長期站姿、坐姿不良，造成脊椎側彎很嚴重，不僅對喜憨兒健康有影響，且對基金會長期照顧他們的健康醫療費用也形成重大負擔，之前瑜珈墊、瑜珈磚是由建平里長傅建峰、南市兩岸美食交流協會理事長楊里慶合力捐助。

王芊雅說，這批喜憨兒從6月底開始接受調整，因憨兒姿勢與退化問題，難以正常教導方式，整個上課方針為他們量身訂做，在暖身運動編入活潑及有律動性，引起憨兒注意及興趣，經過2個月訓練，學習穩定性增加後，為加強背部矯正、上半身與下半身各關節調整，需要一批瑜珈球作為輔助工具，大小球要22顆。

經營鍋貼事業的胡育志得知喜憨兒有瑜珈球需求，即掏腰包購買、送到位於南市南區永成路3段的樂扶基金會附設樂憨之家。

樂扶基金會附設樂憨之家是收容喜憨兒，目前收容60位喜憨兒，基金會於每月送給偏鄉弱家庭小孩一箱食物，內有牛奶1瓶、肉1盒、蔬菜2袋、雞蛋1盒、麵包餐盒1盒（含5個麵包），有57位小朋友受惠。