不到半天雨量破300毫米 大雨狂炸新園鄉、淹水封路

西南氣流不到半天就降下超過300mm雨量，主要幹道也難逃淹水。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-28 11:26

［記者陳彥廷／屏東報導］西南氣流發威帶來大雨，現在就是這波雨勢的最大時刻，屏東縣新園鄉從昨天深夜開始降雨，而今天還不到11個小時，就已降下超過300毫米雨量，主要道路台27線積水盈尺，車子經過激起陣陣水浪，居民直嘆「八八風災後最嚴重」。

這波西南氣流降雨熱區集中在高屏沿海，屏東縣新園鄉今天更是蟬聯累積雨量榜首至今，而降下的大雨在今天凌晨左右因渲洩不及，直接漫流省道台27線，其中仙吉路段和港西路段更是嚴重淹水，其中仙吉路段至今已有部分封閉。

氣象局已發出屏東超大豪雨特警，因台27線仙吉路段目前水深接近小腿肚，車輛經過就造成陣陣水浪沖進民宅，居民說，自從88風災後，仙吉路段還沒淹得這麼嚴重過，也有五房村居民說，五房很少淹水，這次真的很嚴重。

西南氣流不到半天就降下超過300mm雨量，主要幹道也難逃淹水。（記者陳彥廷翻攝）

西南氣流不到半天就降下超過300mm雨量，主要幹道也難逃淹水。（記者陳彥廷翻攝）

西南氣流不到半天就降下超過300mm雨量，主要幹道也難逃淹水。（記者陳彥廷翻攝）