罕病》3歲娃頭型兩側扁、前後長 竟是少見「顱縫早閉症」

三歲的羅小弟未開刀前頭型有些異常。（長庚醫院提供）

2018-08-28 11:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕3歲的羅小弟出生後，媽媽就注意到他頭型好像有點怪，額頭和頭頂凸、兩側扁、前後徑長，在一次感冒就診時才被醫師認定有頭型異常，最後到兒童整形外科經電腦斷層檢查，確診是罕見的「矢狀顱縫早閉症」。

林口長庚醫院整形外科醫師盧亭辰指出，人類頭骨上的顱縫分為前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫。其中前額顱縫大約在出生後7至8個月癒合，其它顱縫都要到成年之後才會癒合，提前癒合就稱之為「顱縫早閉症」。

根據統計，亞洲人的發生率約為萬分之三，大約一年有40到50人，較西方人罕見。盧亭辰說，依據不同的顱縫早閉，會有不同的頭型，例如前額顱縫早閉會造成前額三角的頭型，單側冠狀顱縫早閉會造成大小眼、鼻樑歪斜，矢狀顱縫早閉會造成前後徑很長的船型頭。

長庚醫院今天舉辦記者會說明這項病症，羅媽媽說，她發現羅小弟在手術前常常喊頭痛，醫療團隊建議採「全顱骨塑型術」，不過傳統的全顱骨塑型術因為手術範圍大、失血量多，手術風險相對高，雖然這手術方式在國外是對於3歲矢狀顱縫早閉症的標準治療方法，在台灣卻很少醫師進行。

林口長庚紀念醫院之前引進3D電腦模擬技術，透過術前規劃，讓手術結果更精準，日前替羅小弟做手術；林口長庚醫院從去年年底開始應用，至今已有5位病童受惠。