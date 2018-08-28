高雄三民區澄清路淹水80公分 一度封閉雙向車道

警方封閉澄清路、澄和路口。（記者方志賢翻攝）

2018-08-28 08:50

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市深夜暴雨嚴重，三民區澄清路義華至澄和路段積水80公分至腰，警方今上午緊急封鎖雙向車輛交通。上午雨勢趨緩，澄清路的積水慢慢退去，約9時30分許，警方也解除雙向交通管制。

從昨晚到今天清晨，高雄市各市區下午豪大雨，三民區寶業里滯洪池滿了，洪水淹沒到附近道路，鄰近澄清路積水80公分至腰，警方上午緊急封閉澄清、義華路口，及澄清路與澄和路口的雙向交通。（09:37更新）