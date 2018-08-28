「平成30年豪雨」遭批媚日 經濟部：那是專門命名

熱帶性低氣壓所帶來的823豪雨，造成南台灣淹水成災，經濟部先前在臉書上表示，823豪雨已經超過「日本平成30年豪雨」，使用日本年號遭到網友砲轟「媚日」。（圖擷取自經濟部臉書）

2018-08-28 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓所帶來的823豪雨，造成南台灣淹水成災，經濟部先前在臉書上表示，823豪雨已經超過「日本平成30年豪雨」，使用日本年號遭到網友砲轟「媚日」，但其實這項名稱已經被日本官方列為專有名詞，經濟部避免部分網友看不懂，已經改為「日本今年7月豪雨」。

經濟部25日晚間在臉書上PO文表示，這次8月23日熱帶低氣壓帶來的豪雨，已經超過日本平成30年豪雨，讓我們意識到韌性國土規劃和治水工程的刻不容緩。

許多網友留言批評，「今年就今年，還平成30年」、「日本還在殖民台灣嗎？」、「你是哪一國經濟部啊」、「 明明國際間就是用西元，為什麼要搞了平成名號出來」、「舔日族」。

經濟部特地轉PO《日本廣播協會》（NHK）的新聞報導，由於今年7月份受到巴比倫颱風及梅雨鋒面的影響，破紀錄暴雨重創西日本，日本氣象廳特別將此事件命名為「日本平成30年7月豪雨」。

經濟部指出，日本「平成30年7月西日本豪雨」和我國「0823熱帶低壓水災」，都是一個國家對於自然災害事件的專門命名，因為怕部分網友看不懂，所以已改成「今年7月豪雨」，如果有造成誤解的地方，請大家見諒。