今明續防劇烈降雨 吳德榮：颱風最快今生成

氣象專家吳德榮表示，今明續防劇烈降水，週四轉南風並減弱，關島東方海面熱帶擾動正在發展，美、日、台模式模擬皆認為，今天即有機會成颱。（資料照）

2018-08-28 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，台灣南部今天持續下大雨。氣象專家吳德榮提醒，降雨量正持續增加中，其中屏東新園累積雨量已近200毫米。此外，關島東方海面有熱帶擾動發展，各國模式模擬皆認為，今天內即有機會發展成颱風。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明受西南氣流影響，低層水氣多、大氣有「潛在不穩定度」存在，由於西南氣流受到地形的「舉升」，西南部及台東、花蓮受到強對流影響的時間比較長，容易大量降雨，應特別注意防範。

而午後地表的增溫亦有舉升作用，也能在其他地區激發局部性對流。今、明兩天發生雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣的機率很高，並有帶來塌方、落石及淹水的威脅，應隨時注意氣象局發布的特報。到了週四西南氣流減弱並轉為偏南風，天氣漸緩和，但仍要防範局部性較大雨勢。

吳德榮表示，目前關島東方海面有熱帶擾動正在發展，美、日、台模式模擬皆認為，今天即有機會成颱，未來路徑以侵襲日本的機率為最高，但需再觀察。