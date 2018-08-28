08/28 各報重點新聞一覽

教師開缺及錄取人數。

2018-08-28 06:15

自由時報

中小學後天開學 招不滿老師

罕見！全國中小學將在後天三十日開學，今年小一生是龍年子女，新生人數近二十三萬、創十年新高，不少縣市學校增班，開出教職缺，雖為少子化寒冬帶來一絲暖意，卻發生台北市、新北市、桃園市等部分都市招不滿老師的首見情況，教育部初步統計全國中小學不足一百六十名正式教師，不得不緊急啟動代理教師徵才機制。

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我亞運添4金 羽球男女今爭冠

男女神射手接力禦韓、「天菜猛男」龍舟隊再度制霸，加上南投布農族女將谷筱霜空手道擂台絕殺！台灣代表團昨於雅加達─巨港亞運豪奪四面金牌，堪稱本屆迄今單日最大豐收，總計十二金進帳更已超越四年前仁川十金，今天就看戴資穎、周天成在羽球男女單打決賽稱后封王，再接再厲改寫歷史紀錄。

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「為什麼她都不理我？」稅捐書記刺傷女股長

在新北市稅捐稽徵處板橋分處擔任書記的三十二歲男子李本正，一年半來暗戀四十六歲的黃姓人妻上司卻未獲回應，長期壓抑情緒影響工作表現，黃女昨約談他、詢問工作狀況，李男情緒失控，持水果刀朝黃女背部刺一刀，黃女濺血失聲驚叫，所幸傷勢未傷及內臟，經送醫縫合已無大礙；李男被逮後供稱，不滿付出感情毫無回應，還一度掩面啜泣哭喊：「為什麼她都不理我？」警方將李男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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蘋果日報

單日狂摘4金 12金入袋 超越上屆

台灣代表團「金」厲害！昨在2018印尼雅加達亞運，靠著射箭、龍舟、空手道3個項目狂取4金，是本屆亞運開始以來台灣代表團的單日最佳成績，台灣昨共進帳4金1銀3銅，目前累積12金12銀17銅，攀升到45國中的第6名，已經超越2014仁川亞運的10金，也提前達成體育署出發前設定的10金目標！

櫻桃小丸子 作者53歲癌逝 永別了 「謝謝妳給了美好的童年」

永遠小學三年級的櫻桃小丸子，再也沒有機會長大。日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子，15日因乳癌過世，享年53歲。陪伴許多人成長的童年記憶，32年後，掩卷嘆息。

聯合報

12金！亞運超音速達標 射箭抗韓大作戰成功

中華代表團昨天在雅加達亞運寫下豐收日，射箭場先傳雙金捷報，龍舟賽場再接棒，空手道好手谷筱霜於女子五十公斤級連闖四關摘金，使代表團單日四金進帳，累積十二金已達到體育署喊出的超越上屆仁川亞運的十金目標，今天羽球「一哥」周天成和「世界球后」戴資穎還將接棒爭金。

145萬份！藍完成3公投案2階段連署

國民黨昨天召開記者會，宣布反核食、反空汙、反深澳電廠三項公投案，完成第二階段連署，並前往中選會遞件，由於數量龐大，中選會要處理完第一案後，才會收取、接續處理第二案，不會同步處理，引發國民黨不滿，質疑是要用行政手段，阻撓公投併大選。

中國時報

累計12金超越上屆 亞運單日4金 射韓摘2冠

本屆亞運開幕後，中華代表團27日戰果豐碩大豐收，單日進帳4金，累計12金已超越上屆仁川亞運的10金，提前達成目標。射箭賽的反曲弓男團、複合弓混團，都在決賽扳倒被看好的射箭霸主南韓奪金；龍舟隊也在男子1000公尺抱回預約的金牌，「布農美少女」谷筱霜則在女子空手道50公斤級摘金圓夢。

7公投綁大選 藍營推3案

今年是《公投法》修正後的「公投元年」，藍綠陣營力推公投綁大選，預估有7項提案最可能成案，在年底合併九合一大選投票。在7案之中，綠營唯一支持「東奧正名」公投，藍營則推出「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」，希望一路從北北基宜桃串連到中彰投，拉抬地方選情。