戶外教學救國旅 估1年可增800萬人次住宿

2018-08-28 00:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕搶救國民旅遊，教育部、交通部出新招！去年國旅人次罕見出現5年來首度衰退，教育部和交通部將透過戶外教學帶動國旅效益，將現今中小學每年1次的戶外教學調整為1學期1次，從1天變成2天1夜，並鼓勵家長一同參與，1年可望帶動800萬住宿人次，全案已由蔡英文總統在財經會議上指示兩部會著手辦理，預計明年2月開始試辦。

去年國旅人次縮減約700萬人次，不少國內民眾認為，廉價航空、國外訂房網站興起，加上國內住宿價格高，出國比在國內玩還划算，國旅市場因此流失。行政院觀光發展委員會委員黃正聰日前提案，建議擴大辦理中小學校外教學，將單日旅遊增加為2天1夜的過夜行程，並鼓勵家長共同參與，塑造成親子教育旅行，估1年可增加800萬住宿人次。該案獲政委張景森同意後，要求教育部及交通部兩部會研議，日前獲得共識，可望在明年2月初辦理。

黃正聰表示，每年國旅住宿人數約5000萬人次，多數集中於假日，若能透過親子教育旅行、國高中生修學旅行，例如每年花一個禮拜的時間規劃主題式旅遊，或是企業員工旅遊及銀髮族旅遊，分別可以帶動800萬、600萬、500萬、及300萬人次的平日住宿，可有效縮小平假日出遊人潮落差。