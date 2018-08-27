因應西南氣流來襲，高市清潔隊冒雨清疏。（記者陳文嬋翻攝）

2018-08-27 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流來襲，高市環保局嚴陣以待，今總動員2020人次，冒雨巡檢水溝長度達432公里，清理洩水孔及溝蓋共9063處。

市府環保局除了平日例行易淹水路段清疏巡檢工作，更通報各區隊加強側溝及洩水孔巡檢作業，並再次要求各區清潔隊完成近年內市區積淹水路段巡檢作業，確保側溝及洩水孔無阻塞情形，以利大雨宣洩，降低道路積水風險，

局長蔡孟裕表示，氣象局預測今明2天西南氣流影響劇烈，高雄仍為豪雨特報警戒區，為防豪雨成災，全力動員各區清潔隊加強淹水路段巡檢，今日雖有大雨情形，為防大雨打落樹葉樹枝造成洩水孔堵塞阻礙道路排水，仍請各區清潔隊冒雨出動巡檢，避免道路積淹水，造成市民生命財產損失。

面對這次西南氣流來襲，環保局呼籲民眾自主巡查周遭環境水溝蓋、洩水孔，如有垃圾覆蓋或水溝阻塞情形，可立即通報各區清潔隊或1999，環保局將儘速派員處理。

環保局說，民眾在雨停時巡檢居家內外周圍水桶、保麗龍、寶特瓶、塑膠帆布、屋後溝及廢輪胎等容易積水器物，將積水倒掉，不要的器物予以清除，容器應刷洗，徹底做到「巡、倒、清、刷」，落實孳生源清除，共同防範登革熱疫情。