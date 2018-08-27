賴揆連夜冒雨探視嘉義災區 允諾儘速清除積水

行政院長賴清德（右）到掌潭聚落信仰中心膜拜。（記者蔡宗勳攝）

2018-08-27 23:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長賴清德關切嘉義縣823水災災情，今傍晚再度到布袋鎮及東石鄉慰問災民，並三度涉水了解受災狀況，到掌潭下起大雨，但他婉拒撐傘，就這樣淋雨走了300多公尺，同理心也讓掌潭村民的怒火稍稍獲得舒緩，取消原訂明天到縣府的抗議行動。

賴清德今傍晚到晚上行程為布袋鎮貴舍里半月、東石鄉洲仔代天府災民安置中心、東石鄉栗子崙與東石鄉掌潭，除代天府不用涉水外，其餘都穿著青蛙裝走在滾滾黃泥水中，沿途只要有鄉親表達不滿或建議，賴都停下腳步趨前聆聽，因而行程較預定延誤了一個半鐘頭。

賴清德表示，他除代表政府向各位受災鄉親再度道歉外，也代表蔡英文總統向受災民眾表達慰問，蔡總統相當關心災民，希望行政院盡力協助嘉義縣政府，儘速清除積水，使民眾早日恢復正常生活。

賴清德進一步指出，為解決水患問題，未來行政院將與地方共同討論，提出具體計畫並編列相關經費。

針對救助措施，賴清德說，目前包括農委會「農業天然災害救助辦法」提供現金救助或利息補貼、經濟部「水災災害救助種類及標準」提供現金救助，以及財政部租稅減免或重建利息補貼等。

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