普渡紙錢當垃圾燒 鄉民怒：好兄弟收不到

大量金紙悶燒一日一夜，反而產生惡臭。（記者陳冠備攝）

2018-08-27 23:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆7月各地廟宇舉辦普渡，祭祀後必須燃燒大量紙錢供好兄弟花用，彰化社頭有不知名廟宇將祭祀後紙錢載到舊社排水溝旁隨地傾倒，當成垃圾燃燒，大量金紙悶燒一天一夜燒不盡，空氣瀰漫惡臭，有當地居民受不了，只好叫消防隊來滅火；居民氣憤表示，這樣燒紙錢，好兄弟也收不到。

因應中元普渡，各地公所清潔隊都有提供大量金紙協助載運燃燒處理，不過社頭有宮廟為便宜行事，寧願原地燃燒，大量煙塵也造成民眾困擾，一名汪姓網友不滿有人將住家附近的排水溝當金爐，每到中元節就來燒紙錢，氣憤指出「那個悶燒的味道，你何不自己來聞看看，還連續來這倒三年」。也說「灰燼落入河川中，又造成第二次水污染，損人不利己，好兄弟也收不到」，最後氣得通報消防隊來滅火。

社頭分隊代理主管小隊長詹啟源表示，昨日午間接獲民眾通報，南勢巷有燃燒金紙火警，到場發現金紙仍在悶燒且濃煙不斷，由於附近臨近老人會館與住宅區，同仁趕緊佈置水線滅火，幸好並未造成延燒。

社頭鄉公所清潔隊表示，中元節或是清明節，廟宇祭祀需要燃燒大量紙錢，為維護環境品質，近年規定需將紙錢集中至溪州焚化爐燃燒，公所清潔隊也能免費協助處理，不過還是有傳統民眾、廟宇認為，祭祀完的紙錢，要原地燃燒，好兄弟才收得到，其實心誠則靈，將紙錢當成廢棄物偷燒，好兄弟也收得不開心。

彰化縣環保局表示，未接獲該民眾檢舉，不過隨地燃燒紙錢已違反空污法，可開罰5000至10萬元，紙錢燃燒後的灰燼掉入水溝，若遭稽查則違反廢棄物清理法，開罰1200元至30萬元。

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