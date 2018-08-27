西南氣流影響到週三 南部地區嚴防豪雨

明日受西南氣流持續影響，中南部地區仍易有局部大雨或豪雨發生機率。（資料照）

2018-08-27 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日受西南氣流持續影響，中南部地區仍易有局部大雨或豪雨發生機率，尤其南部地區要注意豪雨以上等級的降雨，中部地區雨勢也會較今天明顯，午後各地有局部雷陣雨。天氣風險公司指出，西南氣流預計影響到週三，嘉義以南及台東地區在此之前都會有持續性的豪大雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，由於連日降雨，南部及東南部地區土質含水量高，山區應慎防坍方及落石，低窪地區也要留意淹水。天氣風險公司表示，不穩定的天氣將到週三，接著太平洋高壓將逐漸西伸籠罩台灣，天氣會逐漸回復典型夏季晴朗高溫的狀態。

溫度方面，明天白天溫度，北部、東部地區高溫24至32度，中部、外島地區高溫24至30度，南部地區高溫23至27度。

紫外線方面，明天彰化以北、花蓮及外島地區為高量級，宜蘭縣為過量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。南部地區則為中量級。

空氣品質方面，北部、金門及馬祖地區為「普通」，其餘地區則為「良好」。

明天白天溫度，北部、東部地區高溫24至32度，中部、外島地區高溫24至30度，南部地區高溫23至27度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天彰化以北、花蓮及外島地區為高量級，宜蘭縣為過量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。南部地區則為中量級。（圖擷取自中央氣象局）