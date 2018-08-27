高市寶珠溝防洪整治工程 將於今年10月完工

寶珠溝排水整治工程預計今年十月完工（記者陳文嬋翻攝）

2018-08-27 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市推動寶珠溝防洪整治工程，目前工程進度已達一半，雖然工程還未完工，這次823豪雨也積水，但約半小時退去，地方居民已感受成效，水利局表示，整體工程預計今年10月底前完工，搭配十全滯洪池公園今年底完工，成為民眾休閒好去處。

三民區寶珠溝周邊地勢低窪，過去每逢豪雨必淹，市府水利局已爭取中央經費，推動下游寶珠溝排水整治工程、中游十全滯洪公園，全長1450公尺，從愛河匯流口到十全滯洪公園，工程內容擴大寶珠溝通水斷面，增進渠道排水功能。

代市長許立明今與議長康裕成、立委李昆澤、議員何權峰與里長張文青等人，視察三民區寶珠溝排水整治工程，水利局長韓榮華表示，整體工程雖然目前進度一半，但是河道已拓寬，通洪斷面增加4成，這次823豪雨雖對孝順街505巷居民仍帶來積水，但是雨停後水就退去。

在地灣興里長張文青指出，過去寶珠溝未整治前逢雨必淹，莫拉克風災淹水168公分，這次823豪雨日累積雨量相近，積水不到3分之1，且半小時就退去，感謝市府整治寶珠溝排水，雖然工程還未完工，地方居民已感受成效。

代市長許立明說，寶珠溝排水整治工程將於今年10月完工，鄰近十全滯洪池預計今年底完工，目前河道拓寬增加4成通洪斷面，加上上游設有寶業里等5個滯洪池發揮功效，大幅改善三民區灣興里、孝順街過去逢水必淹情況。