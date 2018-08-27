克服障礙 八里教養院生展陶藝長才

八里愛心教養院舉行六大社團發表成果。（新北市政府社會局提供）

2018-08-27 22:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立八里愛心教養院今天早上在新北市政府舉辦「凝聚、零距-揮灑生命之美」六大社團成果發表會，展現院內生聲樂團、園藝、手創、地板滾球、輪標舞和陶藝等12年來的學習成果，希望讓社會大眾認識身心障礙者，如何突破身體障礙，揮灑生命的精采。

今天的發表會由屢獲獎牌的杰翰以投擲地板滾球敲開序幕，接著由玻璃娃娃小雪和聖傑以輪標舞迎賓，發表會中罹患多重障礙的斌哥，展現了獨一無二的捏陶功夫，以手背和手腕底部揉捏泥條，製成花器作品。

重度多重身障者「斌哥」因腦麻造成雙手攣縮變形，右眼也因為組織增生視障，在老師和志工鼓勵下，嘗試用左眼看著蜷曲的左手，運用手指關節或手背搓揉出波浪泥條，再由老師幫忙，將泥條堆疊起來成為一個美麗的花器。

生聲樂團指導老師劉嘉淑分享，10年前剛到教養院帶領時，當時有45台輪椅圍著她，其中只有2、3位會發聲，她慢慢地引導，利用到奧地利莫札特教育研究中心所學得的奧福教學，不會發聲的也可以利用輪椅先做律動，用腳踏地發出聲音。

劉嘉淑說，教打擊時，有院生因為一隻手沒力，因此她放慢3倍的速度來教，無法發出音準的，甚至輕擰起耳朵幫她提高音，院生經過多年努力，終於能慢慢展現合唱或打擊，不僅曾到總統府表演，也成為小學品格教育裡教材，成為院生最大驕傲。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，生命之美歷經12年，到各校巡迴表演、展出，累積超過2萬多人次的掌聲，院生們在讚賞聲中也努力學習以展現成果，將於9月8日至12日在新北市藝文中心第二展覽室舉辦「陶藝、淘意」特展，歡迎社會各界為生命勇士加油打氣。