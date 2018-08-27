陳沂：如果不是我長得漂亮 沒人會在意我講的話

網路紅人陳沂批評「大部分志願役都廢物」引發爭議。（資料照）

2018-08-27 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人陳沂批評「大部分志願役都廢物」引發爭議，她今晚再開直播反擊網友，聲稱是因為自己長得漂亮，才會有人在意她說的話，也強調軍中霸凌是確實存在的事情，好的志願役不必對號入座，她對於先前的發言問心無愧。

陳沂昨開直播表示，志願役軍人大部分是廢物，會因義務役學歷太高而欺負對方，他們多數出社會找不到更好的工作、沒有一技之長，才會去簽志願役領薪水，在軍隊裡面作威作福。相關發言引起許多民眾不滿，國防部也表達嚴厲譴責，擬蒐集事證提出告訴。

對於國防部揚言提告，陳沂今天在直播中表示，國防部當然可以告，但不論要告刑法或民法，都當事人不適格，她從頭到尾也沒有侮辱國防部，唯一可能的是行政法的確認之訴，確認大部分志願役是不是廢物，如果跑一趟行政法院增加曝光，她求之不得。

陳沂說，很樂意繳錢給少部分志願役，但很不樂意繳給某些人，志願役只要相信自己是好的人，就不用來罵她；軍中霸凌是確實存在的事情，公眾人物存在的意義，就是讓這些應該被聽見的實話被聽見，她問心無愧，尊重各行各業，但每個行業都有害群之馬，她只是昨天剛好談到志願役裡面大部分是廢物，但不是所有人，何必對號入座？

陳沂也說，自己就是靠美貌爆紅的，天天為美貌道歉，沒有其他才華；如果今天不是她長得漂亮，講這些話沒有人會在意，也不會有人來罵她，因為沒人在乎路人說什麼，等哪天網友有她的美貌，講話才會有人報導。