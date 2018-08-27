豪雨下出偏鄉教師宿舍老舊問題 屏縣府允諾全力協助

超過30年的車城國中教師宿舍老舊漏水。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-27 22:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島雨勢已經續約半個月，全台開學日逼近，車城國中教師宿舍傳出漏水壁癌慘況，有校方人員大嘆「這樣怎麼留的住偏鄉教師。」屏縣府教育處解釋，教育部一向關心偏鄉教師宿舍，漏水情況是近日豪雨造成，將立即提撥經費協助，並規劃整體修繕方案。

為偏鄉教師請命的投訴照片中，看的出天花板因漏水濕爛，牆面壁癌情況嚴重，10間教師宿舍都已住滿，但每個房間都濕氣很重、充滿霉味，雖是免費提供住宿，仍難想像有熱血教師願意在這種惡劣環境下為偏鄉學子奉獻。

校方人員表示，這個教師宿舍歷史超過30年，這樣的慘況實在覺得很對不起老師們，校方已經很努力爭取經費整修，但建物實在過於老舊，加上這一波雨勢太過兇猛，才會出現整間潮溼的狀況。

到場關心的車城鄉青工會長黃瑞龍指出，偏鄉教師的居住環境關係到教育品質，這樣淒慘的宿舍狀況，實在很難吸引好老師，期盼中央及屏縣府儘快檢視恆春半島各教師宿舍，老師住的舒適安心，對偏鄉學子教學品質自然有所提昇。

屏縣府教育處副處長楊英雪表示，車城國中2017、2016年都有向國教署申請偏鄉宿舍修繕，但主要針對冷氣空調及遮陽棚問題，這一波連續豪雨造成宿舍漏水及壁癌問題惡化，已經核撥經費請校方緊急修繕，修繕期間讓教師先到附近租屋，後續會再進行大範圍的整體維護。

除了先修繕既有宿舍，屏縣府日前也宣布在恆春地區規劃大型公教聯合宿舍，目前已經進入公開招標階段，由於地處偏遠加上原物料飆漲，日前多次流標，也增加預算期盼廠商願意投標，預計有單人、雙人及家庭式房型，總計165間，如招標順利，2020年底可望完工。