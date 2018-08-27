麻豆柚園積水能划獨木舟 柚農：不影響文旦啦！

在麻豆積水柚園內划獨木舟巡查的影片。（記者楊金城翻攝）

2018-08-27 21:54

〔記者楊金城／台南報導〕在台南麻豆積水柚園內划獨木舟的影片引起關注，拍攝影片的麻豆柚農李佳翰今天現身說，其實當時帶孩子划獨木舟巡查柚園積水情形，順便做個柚園影像紀錄，柚園積水其實一天就消退，對文旦影響不大，今天並已採收文旦完成。

7年前，原本是名廚師的李佳翰，回到麻豆故鄉接棒種文旦一甲地，以阿嬤栽種50年的文旦取名「5012柚意思」品牌，保證甜度12度，更期許自己用12萬分的謝意來耕耘這片土地，他的文旦園通過產銷履歷認 證，今年第四年再發起義賣文旦助公益活動，義賣文旦所得20%捐助北台南家扶中心幫助弱勢孩子上學，是個有愛心、愛土地的柚農。

李佳翰在麻豆井東里的柚園上週五積水到膝蓋深度，他在8月25日巡視柚園時，熱愛戶外運動的他，帶著獨木舟和孩子在柚園內體驗，他說，柚園遇上颱風大雨都會積水，像八八風災淹水7天也不受影響，拍划船影片純粹就是拍下巡視柚園的紀錄，柚農樂天知命。

在積水柚園內划獨木舟的影片在網路瘋傳，李佳翰的親友大多覺得有趣好玩，被電子媒體引用報導後，大家擔心柚園災損，李佳翰說，積水柚園隔天就水退了，文旦不受影響，也已採收完畢。

相關影音

李佳翰的柚園積水其實一天就消退，對文旦影響不大，今天並已採收文旦完成。（記者楊金城攝）