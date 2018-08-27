漫畫投稿為何被刷掉？ 出版社老總：說故事才是重點

新台灣和平基金會為了探討台灣漫畫創作，今下午舉辦《漫畫框外》夏末講座，找來出版社總編輯、動漫協會執行長等，暢談台漫發展與作品審核小撇步等，盼讓台灣漫畫持續往正向發展。（記者吳柏軒攝）

2018-08-27 22:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫發展數十載，如今在最好與最糟的年代浮沉，為了推廣台灣漫畫，新台灣和平基金會下午找來業界出版專家、動漫推廣元老等，暢談漫畫框外的事，回顧台漫過往，專注發展未來台灣IP，提醒新人創作，並異口同聲關注「說故事」才是漫畫重點。

新台灣和平基金會辦公室主任凌瑞坤表示，過去曾開辦過台灣歷史小說獎等，如今也希望踏足漫畫，因此今找來資深漫畫編輯、出版業者舉辦講座，共同探討台灣漫畫創作，鎖定「台漫創作環境」等主題，要讓有志投稿的觀眾了解更多業界情況。

台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希說，台漫正面臨最糟同時也是最好的時代，因過去日本漫畫累積60年成功模式，然而其實在2000年就面臨網路多媒體帶來的紙本漫畫崩毀，台漫發展晚，在90年代剛起步，6、7年黃金期就碰上衰退，但日本有很多老本可賣，台灣則無，但現今漫畫新手已可從網路、自媒體等崛起，不過提醒要學會經營IP（智慧財產權）。

蓋亞文化漫畫總編李亞倫則分析，狹義上畫出這塊土地生活的故事都可叫台漫，但認為不用拘泥表現台灣文化，也不必排斥「老哏」，如何把故事說好，任何題材都有市場，並觀察出台漫新手在投稿上，往往情感較淡，甚至無法畫出愛情戲等，都有所欠缺。

未來數位負責人韓京岳指出，自己審核漫畫稿，若沒有「說故事」將會刷掉，因漫畫仍是文化載體，須包含值得一看的情報，另提到畫漫畫是一種「把幻想賣給其他人」的職業，要了解靠此維生的機率很低，建議須確保生計，才能長期執筆，建議別一時衝動只會了專心畫漫畫就遞辭呈，舉例如日本也有漫畫家4、50歲才出道，至於漫畫人物則須多灌注靈魂，建議新手多跟生活中不同的人接觸，會有不同發現。