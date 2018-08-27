氧化鋯牙冠兼具美觀與硬度 牙醫師：製假牙新選擇

台南市立醫院牙醫師陳柏仁表示，氧化鋯作為贗復牙冠材料，兼具美觀與強度，提供民眾製作假牙多一個選擇。（記者王俊忠攝）

2018-08-27 23:27

〔記者王俊忠／台南報導〕民眾常因蛀牙、牙齒斷裂、美觀問題，需製作贗復牙冠以恢復咬合功能與正常外觀，而假牙材質除了普通的金屬鑄造牙冠及全瓷牙冠外，現今也可選用氧化鋯材料。台南市立醫院牙科部陳柏仁醫師表示，利用氧化鋯作為贗復牙冠材料，兼具美觀與強度，提供民眾多一個選擇。

40歲黃小姐上排前牙假牙接縫處蛀牙，評估後拆除舊有假牙並製作贗復牙冠，採用氧化鋯材料製作牙橋，再於表面燒瓷增添美觀，無傳統陶瓷金屬牙冠邊緣露出問題。53歲羅先生，因右下顎後牙缺牙及大臼齒咀嚼不適，評估後需拆除假牙、進行根管治療，經治療及植體骨整合後，採用氧化鋯牙冠復型，也避免陶瓷金屬牙冠長期咬合後可能出現瓷裂狀況。

陳柏仁醫師指出，氧化鋯為鋯石加熱後形成，於醫療上用於人工關節居多，後來也應用在假牙製作，利用鋯塊高溫加熱燒結後，藉由掃描牙齒或石膏模型，再以電腦切削鋯塊，製成符合患者贗復牙外型的牙冠。

由於氧化鋯具有極佳生物相容性，硬度及抗斷裂強度優於全瓷牙冠。且材質為米白色，牙冠邊緣比起傳統金屬陶瓷牙冠美觀，也避免長期使用後陶瓷咬裂導致內側鑄造金屬露出的問題，也不會有溫度傳導造成支台齒敏感現象，色調接近自然牙冠，可於表面燒瓷粉增加美觀，患者接受度高。

因為氧化鋯高硬度特性，使得民眾出現長期咀嚼會造成對咬牙磨損的迷思，陳柏仁醫師說，據文獻報告，造成對咬牙磨耗是因氧化鋯未經仔細的表面拋光，氧化鋯牙冠只要經過高度拋光打磨，使表面滑順，就不會對咬牙有傷害。患者在牙科看診時，可詢問醫師並提出個人需求，以利牙醫師訂立適當治療計畫，得到最好治療成果。