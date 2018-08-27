掌聲「鼓」勵！國小兄弟檔當街頭藝人 學費、樂器自己賺

劉邦智（左）、劉威辰（右）這對喜歡打鼓的兄弟，當起街頭藝人表演「爵士鼓」已有上百場經驗。（記者李容萍攝）

2018-08-27 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕好另類的暑假生活！桃園市龍潭區雙龍國小有一對喜歡打鼓的兄弟，即將升上五、四年級的劉邦智、劉威辰，媽媽是鋼琴老師，從小兩兄弟就喜歡敲敲打打，短短一年在花蓮、嘉義和南投共考取5張街頭藝人證照，累積超過上百場的表演經驗，所儲存各場次民眾打賞超過10萬元的鼓勵金，作為打鼓學費，也添購目前使用的爵士鼓和音響等設備。

劉媽媽說，劉邦智、劉威辰這對兄弟自幼跟著她學鋼琴，觀察兩兄弟似乎不太愛彈鋼琴，上國小時改學打鼓，會成為街頭藝人全是無心插柳，因為外婆住在新屋綠色隧道，週末有許多遊客騎單車，外婆提議把爵士鼓搬到鄉下練習、不怕吵又可以練習膽量，兩兄弟每個週末到外婆家表演，快節奏的打鼓和震撼鼓音引起遊客迴響。

由於爵士鼓老師林宇爵鼓勵，現年10歲、9歲的兩兄弟去年5月20日第一次參加街頭藝人考試很幸運通過審核，累計考取5張街頭藝人證照，打鼓曲目約400首，有老歌、流行歌、兒歌、卡通和印度、韓文和客家歌曲。

劉媽媽說，因為桃園、台北、新北等縣市街頭藝人考證門檻須年滿16歲，兩兄弟才往其他縣市報考，街頭頭表演時，劉爸爸當司機，她就充當主持人串場，表演地點遍及北桃、竹苗、南投、嘉義的夜市和百貨商場。

過程中，有時頂著大太陽，或表演到一半突然下雨被淋成落湯雞，會碰到熱情粉絲唱歌同樂或貼心提供點心、飲料，兩兄弟打出豐富的暑假生活，像「明星」的演出感覺，更樂在其中，也有意願希望能接到機構、弱勢團體的邀約，開始不一樣的公益表演。

雙龍國小輔導主任王俊弘表示，學校鼓勵學生在漫長暑假多元體驗和學習，劉家小兄弟能有計畫進行街頭表演，從中取得自信、散發學習魅力，校方也很支持、肯定。

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