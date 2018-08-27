醫病》總舖師久咳服抗生素無效 罕見間質性肺炎上身

2018-08-27 22:39

〔記者王俊忠／台南報導〕57歲蔡姓總舖師沒有過敏與抽菸，但因經常性咳嗽長達4個月，最近1個月有些微氣喘出現，經診所醫師切片使用口服抗生素治療，但症狀卻越來越嚴重甚至無療效，胸部X光片顯示逐漸惡化，經轉介到台南市立安南醫院胸腔科門診，發現是罕見間質性肺炎上身，切片確診後對症下藥才改善肺炎之苦。

安南醫院胸腔科主任劉建興表示，這位蔡姓總舖師經檢查後發現肺部X光兩側發生病變，出現兩側毛玻璃狀塊狀變化，使用支氣管鏡經由支氣管到病灶肺部進行肺切片，病史及抽血檢查也排除其他免疫性疾病、藥物造成的間質性肺炎及其他過敏或感染性肺炎，病理切片證實為隱源性組織性肺炎。在劉建興以類固醇治療後，蔡男肺部功能幾乎完全改善，順利回到職場工作，狀況良好。

劉建興指出，這種間質性肺炎少見，約10萬名肺炎住院病人才有1例，是1種影響遠端小支氣管、呼吸性支氣管、肺泡壁的間質性肺，受影響區域會有一致的發炎表現，病灶分布於兩側肺葉形成一塊一塊的毛玻璃樣肺浸潤，其病理機轉不明，發病年齡約在55-60歲，男女比例差不多，如果沒有治療，須注意肺功能及胸部X光的變化，肺功能檢查為正常或侷限性通氣障礙。一氧化碳瀰散量如果降低，可能會導致肺纖維化。

劉建興強調，一般常見的肺炎是經由抗生素治療而痊癒，但是這種間質性肺炎必須先切片診斷後，使用類固醇治療才得以痊癒。