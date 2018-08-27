只能手寫？ 知名網紅爆影片使用文字要收字型版權費

2018-08-27 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅Joeman今（27）日表示，只要在有營利的影片中使用到有版權的字型，都有可能在日後被追繳版權費用，他也告誡網友不要隨意使用有版權的字型，以免侵權。對此，有網友納悶表示，「難不成以後都只能用手寫了嗎？」

Joeman在臉書發文提到，近日在台灣Youtuber所收到的信件中證實，只要在影片中使用「華康字型」，以及從小用到大的微軟內鍵字型「新細明體」與「標楷體」這些版權屬於華康的字型，皆有可能在數年後被追討版權費，且只要影片還在Youtube架上，就必須每年繳交固定的費用。

Joeman甚至為此事拍了一支影片，影片中，他針對字型版權問題，問了幾個Youtuber大咖後，發現自己可能是第1位被要求繳交字型版權費用的人，為了影片合法性，他同意支付了1年要價2萬多元的版權費。沒想到在Joeman付了版權費之後，各大Youtuber也紛紛接到要求版權費的信件，一些拍攝影片規模較小的Youtuber也被追討版權費。

Joeman在影片中也向版權公司喊話，希望版權公司不要向訂閱較少的小型創作者收費，或者不要朔及既往，藉此讓小型創作者有發展的空間。

對於此事，網友紛紛留言表示，「難不成以後都只能用手寫了嗎？」、「根本就是把豬養肥再來殺的概念」、「難道未來各大公司只要有營利行為都要付錢嗎？」、「不管大魚、小魚，都要捕撈」。

不過也有網友表示「還滿合理的」、「有版權的東西，用於營利行為當然要收你錢」、「使用者付費，合情合理」。

Joeman臉書全文