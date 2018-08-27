雨下不停 高市工務、環保增派人力日夜補路跟清淤

高市環保局增派人力清淤。（記者王榮祥翻攝）

2018-08-27 22:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕連續豪雨導致高雄市許多路面坑洞，以及落葉、垃圾造成排水溝阻塞，高市代市長許立明要求工務局、環保局，兵分多路加緊修補路面坑洞、疏通排水溝渠，以維持交通安全及排水系統暢通。

環保局說明，近期除平日例行易淹水路段清疏工作，更加派2020名人力，進行積淹水路段巡檢，確保各路段側溝及洩水孔無阻塞情形，以利大雨宣洩、降低道路積水風險，巡檢水溝長度達432公里，清理洩水孔及溝蓋共9063處。

環保局指出，氣象局預測27日至28日間西南氣流影響劇烈，高雄仍為豪雨特報警戒區，為防豪雨成災，全力動員各區清潔隊加強淹水路段巡檢。

針對大雨造成路面坑洞，工務局亦努力提升坑洞修補效率，4大養護隊每日派出約300人火速進行復原工作，更自25日起啟動增援機制，投入65人全面巡查，目前養工處已出動機具246輛、每天投入約300人進行全市道路多處坑洞及邊坡土石滑落搶修，夜間也維持有7至10組工班不眠趕工，按責任區及1999通報案，進行坑洞修補。

工務局表示，為爭取時效，今已出動24個工班，進行中山路、沿海路、澄觀路、和平路二段、介壽西路、河華路、中正路、旗楠路等主要幹道的巡查修補，希望能在週三前完成；也將在天氣較為放晴後，採熱拌瀝青混擬土擴大坑洞範圍，進行二次修補改善，以避免路面再次破裂，未來將投入災準金及前瞻計畫經費辦理全面積刨鋪與山區擋土設施損壞復舊等。

面對豪雨持續來襲，市府也呼籲市民朋友保持警戒，並自主巡查周遭環境水溝蓋、洩水孔，如有垃圾覆蓋、水溝阻塞情形，或道路坑洞嚴重，可立即通報1999市民服務專線，市府團隊將會儘速為民服務。