十鼓再度應邀赴美演出 要展現台灣原創藝術之美

十鼓擊樂團的行前演出，氣勢磅礡。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-27 21:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以「鼓之島」專輯曾獲美國葛萊美獎與美國獨立音樂大獎等提名的十鼓擊樂團，將應駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院的邀請，在當地知名的米勒戶外劇場演出，要透過本土原創藝術曲目，讓海外僑胞感受福爾摩沙精彩的生命力。

十鼓這場休士頓的演出，以《鼓動天地～鼓的傳說》為主題，將在美國時間8月31日晚上登場，全長90分鐘，預計呈現10首原創曲目，今天在仁糖文創園區行前宣傳，團員當場獻藝，磅礡的氣勢，震撼人心。

十鼓擊樂團長謝十表示，這次赴美表現來自Formosa聲音之美，將透過原創的擊鼓視覺技法，以及聽覺節奏音樂創作，不僅擊樂，還有吹奏，更結合鼓術與武術，演譯福爾摩莎的天地，與原民、常民文化，分享台灣的生命力。

駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院是文化部於美國設置的4個文化據點之一，旨在為美南地區推廣、介紹台灣多元文化，並進行雙向交流，謝十說，參與演出的團員，鼓藝資歷都在15年以上，技巧精湛，是一時之選。

這次演出曲目包含風馳雷掣、乘風破浪、天空斬、吹牛雞、山之喚、涿鹿之戰、逐鹿躍動映明潭、雷霆再現、雷霆交鋒、醒獅鑼鼓等，精彩可期。