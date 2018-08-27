鼓山高中舉重隊膳食營養問題 在地企業伸援手調理

鼓山高中舉重隊員今晚起開始享用專業餐食。（記者方志賢攝）

2018-08-27 20:56

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鼓山高中舉重隊培育不少優秀國手，因伙食費不足，學生晚餐都是吃70元便當，為解決學生膳食營養問題，高雄在地餐飲集團「捷利國際」伸出援手，為舉重隊選手調理專屬晚餐，今晚起開始供餐；教育局長范巽綠也到校與選手一同用餐。

高雄市鼓山高中舉重隊32名選手，一半以上來自原住民部落，因屬經濟弱勢，舉重隊員平時住學校宿舍，早晚餐則是由學校募款供應，每年餐費約需90萬元，對學校是一筆沉重負擔。

為協助舉重隊解決膳食營養問題，在教育局媒合下，高雄市著名的餐飲集團「捷利國際」公司，願意提供舉重隊選手專屬晚餐，今首日供應晚餐，范巽綠也到校與選手一同用餐，她希望透過捷利國際善舉拋磚引玉，一起支持鼓勵高雄優秀學生運動選手。

鼓山高中舉重隊長謝孟恩說，今年2月到日本北海道移地訓練時，當地市政府安排營養師為舉重團隊設計餐食，當時營養師說明舉重選手，最需要高品質的蛋白質、各類顏色蔬菜提供均衡的礦物質、適量的醣份提供能量所需；捷利國際提供的晚餐非常符合需求，烹調極為專業，和以前吃便當相比，讓他們感到溫暖與幸福。