新豐德龜溪灌排不分 農民抗議農作受影響

陳情農民謝國光說，懷疑就是德龜溪水遭到工業廢水 污染導致PH值偏鹼，造成近年2期稻作大量枯死，今年預估受害稻田只有1成可以收穫。（記者黃美珠攝）

2018-08-27 22:59

［記者黃美珠／新豐報導］灌排不分，農民跳腳懷疑農用水被工業廢水污染，導致近年2期水稻成長困難，研判今年受害水田恐僅1成能收穫！新竹縣新豐鄉德龜溪水域的農民1O多人今天由農民謝國光代表抗議，縣議員吳傳地、鄭清漢獲悉，找來縣府、桃園農田水利會等相關單位會勘，初步要求加強把關上游工業廢水的排放，不排除進廠稽查，謝國光則認為釜底抽薪之計，就是輔導工廠走人。

縣府直言，德龜溪本來就是區域排水的管道，工業廢水只要符合放流水標準，是可以進入區排的。應該檢討的是：農田水利會何以無法充分供水給管線末端的農戶農用水源？甚至還在德龜溪設堰攔水引灌？畢竟工業廢水容許的放流標準不會跟農用水的水質要求相當，如果沒有充足的農用水，是否該協調農民轉作休耕？

桃園農田水利會表示，事發現場的水源不足確實是他們必須引灌德龜溪的理由。但是他們在德龜溪取水灌溉至少有卅年了，事發農地上游的工廠卻是近年才來的，他們也很無奈。

謝國光說，他們所在耕種的是特定農業區，是優質農地，優質農地的上游怎麼可以有工廠的存在？

他說他參與「小地主大佃農」計畫出任代耕戶已經九年，直到最近兩、三年才發現，代耕的十三公頃土地中，三公頃靠德龜溪水灌溉的水田，其一期稻作秧苗插下後還算正常，但到了第二期稻作的秧苗卻常常在插秧後大量枯死。

他說，其他德龜溪流域沿線的農民也有相同的困擾，很多人只好頻繁補植以減少損失，他覺得不是辦法所以陳情，上週還跟縣府環保局各自採水檢驗，他發現德龜溪水的PH值竟是九點七，明顯偏鹼。因此懷疑二期稻作耕作時序的高溫，加上偏鹼的灌溉水，是導致秧苗枯死的元兇。

縣府環保局表示，他們上週採的水樣主要檢驗有無重金屬的問題，還在等待報告出爐。德龜溪上游確實有三股工業廢水匯入，但都符合放流水標準，一切合法，進廠稽查的動作雖還有待斟酌，但是農民所說溪水偏鹼會不會跟高溫交互作用影響生長，他們認為可以參考請相關單位進一步了解。

桃園農田水利會表示，為了釐清疑慮，他們將在這一、兩週派員針對該會的取水水道、蓄水池、受害農田的土、水採樣進行化驗，以釐清工業廢水跟前述秧苗枯死有無因果關係。此外，工業廢水正常時候放流雖然符合標準，但仍不可排除有時出現原因不明、「臨時性」的排放狀況，這些有關單位也應該納入考量。

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