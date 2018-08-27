「水陸兩用」維修費揭曉 Gogoro這報價令人驚嘆

2018-08-27 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前南台灣下起連日豪雨，台南市、高雄市都有淹水災情傳出。而正當交通癱瘓，許多車輛因此泡水時，有民眾直擊一輛Gogoro在大馬路上涉水而過暢行無阻，即使整輛車約一半已經泡在水中，依舊正常運作。昨（26）日車主將該輛電動車送回門市檢修，不少人推測敏感的電子系統恐怕維修花費驚人，沒想到竟只要500元低價，讓人跌破眼鏡，有網友忍不住讚嘆Gogoro簡直是「水陸兩用快艇」。

綜合媒體報導，南台灣連日以來豪雨成災，臉書社團「爆料公社」、「爆廢公社」有民眾分享這段驚人的影片，只見影片中水深已經淹到坐墊，騎士騎著這輛電動機車依然能夠順利前行。不少網友欽佩「神！！原來是水陸兩用車」、「水陸兩用，真神車，快出水用套件吧」。

不過日前有謠言傳出，雖然當時能順利涉水通行，但是涉水後電動機車維修恐怕很驚人，甚至有人估價高達1萬5000元。但該車車主昨日去門市檢修，公布正式報價單和檢測結果，維修費用只要支付添加齒輪油160元、檢查費用305元。車子的微控制器（MCU）、線束銜接處、齒輪皆沒有進水，耗材的功能也正常。

該文分享至《批踢踢實業坊》上，再度掀起討論。網友紛紛表示「市占率再度竄升」、「怒買一台」、「所以馬達沒事？這有點神」