癌父最後心願 盼女兒別再跟他擠貨櫃屋吃苦

蘇姓女童的家是1間貨櫃屋及鐵皮搭建的房間組合而成，冬冷夏熱又潮濕。（記者佟振國攝）

2018-08-27 22:49

〔記者佟振國／南投報導〕癌末父親的心願！南投縣仁愛鄉春陽部落蘇姓男子罹患肝癌末期，原本部落老家921地震全倒，至今無力重建，只能與就讀國小相依為命的女兒長年住在簡陋貨櫃及鐵皮搭建的房子，原本努力想給女兒一個安全舒適的家，如今願望恐難達成，村長施宜宏表示，目前有急難救助金救急，但簡易屋尚無著落，需要進一步尋求各界援助。

春陽村長施宜宏表示，51歲蘇姓男子與妻子離異，打零工扶養就讀國小5年級女兒，本月初腹痛入院檢查，竟已罹患肝癌末期，目前服藥治療，無法工作，暫由嫁至外地的姊姊返回部落照顧起居。

蘇爸爸重病，經濟支柱倒了，家境也陷入困境，村長等人報請公所申請低收入戶，也協助爭取慈善團體救助，今天來自彰化的慈善團體、個人捐贈急難救助金2萬多元，但蘇爸爸最大的願望是要為女兒蓋一個舒適安全的家。

蘇爸爸的部落老房子921地震前即因颱風導致傾斜，地震時全毀拆除，至今無力重建，在外打零工帶著女兒租屋棲身，6年多前返鄉，借用兄長的土地，以工程結束淘汰的貨櫃屋再搭建一間鐵皮屋住下，冬冷夏熱又潮濕，不捨女兒跟他受苦，如今重病，蓋房子的願望愈來愈難實現。

公所表示，蘇男的處境堪憐，低收入戶申請已儘速轉報縣府審核，近期應能通過，若是低收2款，父女每月可領近9000元，即將開學，校方也會協助女童申請獎助學金，至於簡易屋尚無著落，還將設法尋求各界協助。