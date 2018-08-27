南投縣布農族空手道國手谷筱霜 勇奪亞運金牌母校歡呼

南投縣布農族女孩谷筱霜（左）剛奪遭亞運空手道50公斤級金牌。（教練黃泰吉提供）

2018-08-27 18:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣信義鄉布農族空手道國手谷筱霜，代表台灣在雅加達亞運空手道50公斤級比賽，下午射日成功，剛剛6點多又贏烏茲別克選手，為台灣再添一面金牌，而這也是旭光高中空手道隊培育的選手，連兩屆在亞運50公斤級勇奪金牌，一直在學校看電視加油的旭光高中空手道隊尖叫歡呼，難掩興奮，同為布農族原住民的校長何光明更說「旭光之光、布農之光」。

谷筱霜是信義鄉布農族原住民，上高中才開始練空手道，起步比別人晚，但苦練6年，今年取得亞運50公斤級國手資格，上月在日本神戶世界大學空手道錦標賽拿下銀牌後，返國不斷針對缺點改進，希望能再為我國拿到金牌，而她的努力終於在剛剛開花結果，打敗烏茲別克選手拿到金牌。

在學校活動中心架電視牆觀戰的旭光高中空手道隊學弟妹，由布農族原住民校長何光明，及家長會長林永鴻和教練黃泰吉等人陪同為谷筱霜加油。下午才剛打敗日本選手，晚間6點多就再打敗烏茲別克選手，金牌入袋。

教練黃泰吉興奮不已，他說谷筱霜生長在窮困的單親家庭裡，從小就很能吃苦，高一才開始練空手道，花了一年才改掉致命的缺點，因個性沈穩，一路穩紮穩打，以亞運金牌為目標，果然今天達成心願。大家都為她的毅力和努力喝采。