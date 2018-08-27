愛美男女要注意 小心買產品虧荷包

2018-08-27 21:19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕愛美是天性，許多人期待經由瘦身美容課程增進健美與自信，然而據桃園市政府法務局統計，今年1月至6月止，已受理51件瘦身美容消費爭議案，原因以終止契約退費居多。其中，有OL申訴在網路上購買699元美容體驗券，不料使用體驗券時被推銷要價6萬餘元的產品，後因無力負擔每月貸款金額要求退費，卻被業者以「商品已開封使用」拒絕。

有女大生向消保官申訴，在逛街時被推銷3百元護膚優惠券，原以為是單純做臉便前往體驗，OL則是在網路購買票券。不料業者趁消費者前往體驗課程時，用話術強力推銷，二人不好意思拒絕，分別買下要價7萬2000元及6萬9800元的商品，但事後發現效果不如預期且無力付擔分期金額，要求退費卻被業者表示商品已經開封使用，拒絕退費。

桃園市政府法務局消費者保護室主任邱玉霞表示，業者常用話術讓消費者誤以為購買的是美容課程，但實際上是「化妝品買賣」搭配「免費的售後美容服務」，先讓消費者上當，事後遇消費者要解約，再以「美容服務是免費贈送」為由，拒絕退費。

邱玉霞指出，依「瘦身美容定型化契約應記載與不得記載事項」規定，如果是購買瘦身美容課程，扣除已使用課程、拆封的附屬商品成本金額和不超過10%的手續費，業者必須退還其餘款項。

她呼籲，消費者購買瘦身美容課程前，務必多打聽並選擇口碑良好業者，並善用7日審閱期，慎重考量服務項目及美容產品是否符合需求，經濟能力能否負擔，看清契約內容才簽名，不要因為廣告促銷而衝動購買，若有消費問題，可電洽消費者服務專線：1950。